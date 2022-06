Foot - OM

OM : Comme Sadio Mané, ces stars sont fans de l’OM !

Publié le 9 juin 2022 à 7h30 par Thibault Morlain

Il y a quelques jours, Sadio Mané avait surpris tout le monde en affichant clairement son admiration pour l’OM. Mais la star de Liverpool n’est pas la seule dans ce cas là. Avant le Sénégalais, d’autres avaient clamé leur amour pour le club phocéen. Retour sur ces joueurs qui sont fans de l’OM.

A l’approche du mercato estival, Sadio Mané est annoncé un peu partout. Sur le départ à Liverpool, le Sénégalais est envoyé au PSG ou encore au Bayern Munich. Toutefois, lui ne jure que par… l’OM. « Vous savez vous m’avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment… Mon équipe c’est Marseille », avait lâché Mané, enflammant ainsi tous les supporters de l’OM, qui se mettent à rêver de son arrivée. Mais l’actuel joueur de Liverpool n’est clairement pas le seul avec avoir Marseille dans le coeur.

Luca Zidane : « Ça fait rêver »

Fils de Zinedine Zidane, Luca Zidane est né à Marseille. Et s’il évolue aujourd’hui dans les buts du Rayo Vallecano, il n’oublie clairement pas d’où il vient. Dernièrement, il avait ainsi envoyé un énorme message à l’OM : « Je suis né à Marseille. C’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver ».

Wesley Fofana : « Je suis supporter marseillais depuis ma naissance »

Aujourd’hui à Leicester, Wesley Fofana est également né à Marseille. Et s’il n’a jamais porté les couleurs de l'OM, il n’exclut clairement rien pour l’avenir. « Jouer à l'OM un jour ? Peut-être, on verra bien. Je suis supporter marseillais depuis ma naissance. Marseille, c'est un rêve. On ne sait pas ce dont est fait le foot », expliquait récemment Fofana.

Miralem Pjanic « fan de l’OM »

Dernièrement, le nom de Miralem Pjanic a été associé à l’OM. Indésirable au FC Barcelone, le Bosnien pourrait rebondir sur la Canebière, ce qui ne devrait pas lui déplaire. « On sait qu'il a toujours été fan de Marseille, donc, jouer la Champions League avec l'OM serait intéressant pour lui », a expliqué Atakan Anil au Phocéen.

Riyad Mahrez : « Quand j'étais jeune, je supportais Marseille »

Il y en a un autre qui a fait saliver les supporters de l’OM, c’est Riyad Mahrez. L’Algérien a pourtant une histoire compliqué avec les Phocéens, lui qui avait été recalé après un test. Il n’empêche que le joueur de Manchester City garde un lien particulier avec l’OM. « J'ai toujours dit que, quand j'étais jeune, je supportais Marseille par rapport à mon père », avait pu expliquer Mahrez.

