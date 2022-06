Foot - OM

Ces 4 joueurs qui pourraient faire énormément de bien à l’OM pour la saison prochaine

Publié le 3 juin 2022 à 15h00 par La rédaction

L’OM est de retour en Ligue des Champions, un retour dans la plus belle des compétitions européennes qui risque d’impacter positivement le mercato marseillais. Cet été, Pablo Longoria risque d’être très actif pour renforcer le groupe de Jorge Sampaoli. Alors que les pistes se multiplient sur la Canebière, certains joueurs pourraient apporter un plus à l’OM.

Qualifié en Ligue des Champions, l’OM va pouvoir se focaliser sur le mercato afin de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Jorge Sampaoli veut une équipe compétitive et ne veut pas faire de la figuration en Europe. Avec Pablo Longoria aux manettes, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Voici les 4 joueurs qui pourraient faire énormément de bien aux Olympiens la saison prochaine.

Nicolas Tagliafico

En fin de contrat en 2023, Nicolas Tagliafico n’a toujours pas prolongé avec l’Ajax Amsterdam. L’international argentin pourrait alors quitter le club cet été. Lors du dernier mercato hivernal, Tagliafico était l’une des priorités principales de Jorge Sampaoli car l’OM n’a pas vraiment de latéral gauche. Le technicien argentin avait tout fait pour le faire venir à Marseille. En vain. Pour rappel, c’était Jorge Sampaoli qui avait offert à Nicolas Tagliafico sa toute première sélection en équipe nationale d’Argentine en 2017. Hormis l’Olympique de Marseille, Naples était également sur le coup. Mais finalement l’international argentin a terminé la saison avec l’Ajax Amsterdam. L’opération n’avait pas pu se faire et les Olympiens s’étaient finalement penchés sur Sead Kolasinac. Cet été, l’Ajax Amsterdam sera sans doute plus ouvert à un transfert pour ne pas voir son joueur partir libre en 2023. Une information confirmée par Fabrizio Romano, Nicolas Tagliafico a prévu de faire ses valises cet été. Arrivé à l’Ajax lors de la saison 2017/2018, le latéral gauche argentin recherche un nouveau point de chute. Il y aurait ainsi trois clubs étrangers qui se seraient déjà renseignés.

Seko Fofana

Symbole de l'ascension fulgurante de Lens, Seko Fofana est le moteur et l'inspiration de l'équipe. Recruté pour 10M€ à l'Udinese en 2020, il en vaut chaque centime. Auteur de 8 buts en Ligue 1 cette saison, il a permis aux Sang et Or de terminer à la 7ème place. Mais son influence sur le terrain va au-delà des statistiques. Milieu de terrain box to box, coureur infatigable et doté d’une puissance impressionnante, Fofana a dominé la plupart des milieux de Ligue 1 cette saison. Il a été justement récompensé en fin de saison en étant nommé dans l’équipe type de la saison de Ligue 1 lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Lens aura donc u travail pour conserver son milieu de terrain qui est sous contrat jusqu'en 2024. Fofana a de nombreux prétendants dont Marseille, Lyon, l'AC Milan, Leeds et Aston Villa, Newcastle. Le milieu de terrain de 27 ans aura l’embarras du choix cet été parmi ces écuries européennes.



Seko Fofana a ainsi tapé dans l’œil de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli. Il pourrait être le remplaçant idéal pour pallier le départ de Boubacar Kamara du côté d’Aston Villa. Une arrivée du côté de la cité phocéenne lui permettrait de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

EXCLU @le10sport : L'OL avance sur le dossier Fofana (RC Lens) !Les Lyonnais se préparent très concrètement à une offensive et réfléchissent à la meilleure option pour convaincre le RC Lens, qui ne transigera pas sur le prix...A lire ici : https://t.co/0boYvG5fn0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 27, 2022

Arturo Vidal

Après avoir passé deux saisons à l'Inter Milan, Arturo Vidal devrait quitter le club cet été. Le contrat du Chilien expire en juin 2023, mais ces dans les prochaines semaines que le départ pourrait être acté. Les Nerazzurri cherchent à alléger leur masse salariale et à faire de la place à de nouvelles recrues pendant le mercato estival. Un départ de Vidal permettrait au club italien d’économiser son salaire sur une troisième saison. La tendance envoie l’international chilien en Amérique du Sud du côté de Colo-Colo au Chili ou de Flamengo au Brésil. Toutefois, son nom a déjà énormément circulé du côté de l’OM. C’est un joueur d’expérience au milieu de terrain ayant joué plusieurs matchs de Ligue des Champions dont l’Olympique de Marseille aurait bien besoin dans son effectif assez jeune. Son caractère et sa personnalité seraient alors très appréciés des supporters marseillais qui sont réputés pour aimer ce type de joueur. Arturo Vidal a également évolué plusieurs années sous la houlette de Jorge Sampaoli en sélection chilienne.

Anthony Martial

Arrivé en 2015 du côté de Manchester United, le passage d’Anthony Martial reste un échec. L’international français n’a jamais réussi à s’imposer chez les Red devils. Prêté au FC Séville cet hiver, il n’a marqué aucun but en neuf matchs de championnat, il a également été blessé manquant plusieurs rencontres. Martial va donc faire son retour à Manchester United cet été, et malgré le départ d’Edinson Cavani, la porte lui semble toujours fermée. Cristiano Ronaldo semble parti pour rester, ce qui reléguerait une fois de plus Anthony Martial dans un rôle de remplaçant. C’est pourquoi Manchester United souhaiterait se débarrasser du Français, qui ne fait plus forcément partie du projet. Manchester United envisagerait d’indemniser Anthony Martial afin qu’il quitte le club. Une occasion sur laquelle pourrait sauter l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria est connu pour relancer les jeunes talents en perdition à l’image de Matteo Guendouzi ou encore de Cengiz Under. Le joueur de Manchester United connaitra-t-il ce même destin ?