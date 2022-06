Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik face à un énorme dilemme pour son avenir ?

Publié le 5 juin 2022 à 21h15 par La rédaction

Avec le départ de Paulo Dybala, ainsi que les incertitudes qui entourent Alvaro Morata et Moise Kean, la Juventus de Turin chercherait activement un attaquant qui pourrait servir de soutien à Dusan Vlahovic. Plusieurs noms sont ainsi revenus du côté du Piémont, et notamment celui de Arkadiusz Milik…

Une nouvelle saison compliquée pour Arkadiusz Milik. Après la blessure de l’été dernier, le numéro 9 de l’Olympique de Marseille a dû prendre son mal en patience avant son retour sur les terrains et à peine revenu, il a dû composer avec les choix parfois surprenants de Jorge Sampaoli. Ce dernier l’a en effet régulièrement écarté de son onze de départ, lui préférant Dimitri Payet ou Gerson dans une position de faux numéro neuf. Suffisant pour relancer les débats autour de l’avenir de Milik, sachant que la Juventus serait à nouveau intéressée et aimerait bien l’arracher à l’OM.

Ready to comeback 💪😎 #vamos Allez OM pic.twitter.com/DgeeLGhmsM — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) April 19, 2022

Titulaire à l'OM ou remplaçant à la Juventus