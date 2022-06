Foot - OM

OM : Pour Pablo Longoria, il y a des coups à faire au FC Barcelone !

Publié le 6 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Cet été, avec la qualification directe pour la Ligue des Champions, l’OM va devoir se renforcer en conséquence. Pour Pablo Longoria, la mission sera donc de trouver les perles rares à intégrer à l’effectif de Jorge Sampaoli. Forcément, le président de l’OM scrute un peu partout pour trouver son bonheur, et c’est du côté du FC Barcelone qu’il pourrait bien le faire.

Durant le mercato estival à venir, l’OM va être ambitieux. En effet, avec la qualification en Ligue des Champions, il va falloir se renforcer en conséquence. Jorge Sampaoli attend de nouveaux joueurs, d’autant qu’avec certains départs, il faudra également pallier ces pertes. Telle sera donc la mission de Pablo Longoria durant les semaines à venir et l’Espagnol a déjà montré qu’il savait y faire sur le mercato. En effet, Longoria a le bras long et des réseaux qui lui sont très utiles au moment de boucler des opérations, y compris avec de très grands d’Europe. L’été dernier, le président de l’OM avait notamment fait jouer ses très bonnes relations avec Mateu Alemany, bras droit de Joan Laporta au FC Barcelone, pour récupérer Konrad de la Fuente. Selon les derniers échos en provenance d’Espagne, voilà que l’OM pourrait désormais se lancer à l’attaque de Miralem Pjanic, indésirable en Catalogne. L’idée serait de se le faire prêter avec option d’achat. Et forcément, compte tenu de la relation entre Pablo Longoria et Mateu Alemany, les Phocéens ont leurs chances.

Mercato - OM : Longoria a raison d’y croire pour Miralem Pjanic ! https://t.co/cDxaVeT081 pic.twitter.com/aK3oEP7qGj — le10sport (@le10sport) June 5, 2022

D’autres affaires à saisir !

Mais grâce à cette connexion entre Pablo Longoria et la direction du FC Barcelone, du côté de l’OM, on peut donc envisager d’autres coups en Catalogne, d’autant qu’il y a de quoi faire puisque le club blaugrana cherche à se débarrasser de certains joueurs pour libérer des liquidités. Des aubaines pour l’OM et il n’y aurait donc qu’à les saisir. Mais qui pourrait récupérer le club de Frank McCourt ? Sur la Canebière, la défense centrale sera l’un des grands chantiers de Pablo Longoria. A Barcelone, il pourrait y avoir alors quelques solutions. En effet, Samuel Umtiti, dont le nom a déjà été associé à l’OM par le passé, et Clément Lenglet sont poussés vers la sortie. De même, Oscar Mingueza, pas forcément retenu par le Barça et qui peut également dépanner dans le couloir droit, pourrait être une option. Au poste d’arrière gauche, alors que Sead Kolasinac n’a pas convaincu depuis son arrivée l’hiver dernier, un prêt d’Alex Baldé pourrait être une bonne idée pour Pablo Longoria, mais aussi pour le FC Barcelone puisque cela permettrait à la pépite de La Masia de s’aguerrir et revenir encore plus forte au Camp Nou.



Avec le départ de Boubacar Kamara, l’OM va également chercher au milieu de terrain. Là encore, il y aurait quelques réponses au FC Barcelone, notamment avec Riqui Puig. Annoncé comme l'un des plus grands cracks du Barça, il n’a jamais réussi à avoir sa chance. S’il a toujours voulu rester en Catalogne, il commencerait à se rendre compte que son bonheur pourrait être ailleurs. A l’OM ? De même, compte tenu de la concurrence au milieu de terrain dans l’effectif de Xavi, Nico Gonzalez n’a pas eu énormément d’occasions de se montrer malgré son talent. Ainsi, en rejoignant l’effectif de Jorge Sampaoli, il pourrait avoir de la continuité tout au long de la saison.