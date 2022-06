Foot - OM

OM : Aujourd’hui, Zinedine Zidane aurait pu être l’entraîneur de l’OM

Publié le 12 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

L’avenir de Zinedine Zidane est actuellement au coeur de toutes les discussions. Un an après son départ du Real Madrid, l’entraîneur français s’apprête à faire son retour sur un banc de touche. Et ce vendredi, c’est son arrivée au PSG qui avait été annoncée. De quoi déclencher de très vives réactions du côté de Marseille, où est né Zidane. Pour les supporters de l’OM, il est inconcevable de voir le natif de La Castellane diriger l’ennemi. Pourtant, aujourd’hui, Zinedine Zidane aurait très bien pu être à la tête de l’OM.

Quel sera le prochain défi de Zinedine Zidane ? Pour le moment, en tant qu’entraîneur, il n’a connu que le banc du Real Madrid. Mais c’est ailleurs qu’il pourrait désormais officier. Au PSG notamment ? Ce vendredi, cela s’est enflammé à propos de son arrivée à la tête du club de la capitale à la place de Mauricio Pochettino. Ce n’est pas un secret, Zidane est la grande priorité du Qatar, mais très rapidement, Alain Miggliacio, agent de Zizou, a tenu à démentir toutes ces informations, lâchant : « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG ». De même, comme le10sport.com vous l’a révélé, Zinedine Zidane ne viendra pas au PSG, mais c’est plutôt Christophe Galtier qui se rapproche.

Mercato : Pourquoi Zinedine Zidane compte bel et bien recaler le PSG https://t.co/z55AE29KTo pic.twitter.com/x71Y2MDYGb — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

« Il y a un mec, je dormirais devant chez lui jusqu'à ce qu'il en ait marre »