Mercato - OM : Une piste de Longoria ouvre la porte à un transfert

Publié le 19 juin 2022 à 9h30 par Ewen Robin

En quête de renforts au milieu de terrain, l’OM se pencherait sur le cas Francis Coquelin. Le Français, évoluant à Villarreal pourrait permettre aux Marseillais de combler le poste vacant laissé par Boubacar Kamara. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs français, Coquelin s’est confié sur son avenir et ne ferme aucune porte, y compris celle d'un transfert.

L’Olympique de Marseille ne manque pas de pistes pour assurer la succession de Boubacar Kamara. En fin de contrat à l’OM, le jeune joueur, formé au club, a rejoint Aston Villa en tant que joueur libre cet été. Ces derniers temps, la piste la plus chaude des Olympiens semblait mener à Axel Witsel. Le Belge, dont le contrat arrive à terme avec le Borussia Dortmund serait grandement apprécié par Pablo Longoria. Cependant, cette piste semble complexe, ce qui amènerait l’OM à garder un œil sur Francis Coquelin. Le joueur de 31 ans, évoluant à Villarreal, ne manque pas de prétendants en France. Passé par Arsenal, Fribourg ou encore Valence, le milieu de terrain avait été recruté par le club espagnol en 2020, pour la somme de 8M€.

Coquelin ouvre la porte à un retour en France