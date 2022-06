Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pense à un ancien crack du Barça

Publié le 23 juin 2022 à 19h00 par Axel Cornic

Pablo Longoria multiplie les pistes en ce début de mercato estival, sur les départs comme sur les arrivées. Le président de l’Olympique de Marseille semble notamment négocier avec l’AS Roma, puisqu’après Cengiz Ünder et Pau Lopez l’été dernier, il aurait d’autres joueurs de José Mourinho dans le viseur. Cela serait le cas avec Jordan Veretout et Patrick Kluivert, mais également avec Carles Pérez, qui n’a pas beaucoup joué cette saison à Rome.

Jorge Sampaoli serait en train de s’impatienter et menacerait même de claquer la porte, mais en attendant Pablo Longoria ne semble pas du tout se tourner les pouces. Le président de l’Olympique de Marseille a été aperçu en Italie ces derniers jours avec des rencontres avec plusieurs clubs et notamment avec le Torino, qui pourrait décrocher un prêt de Luis Henrique. Mais Longoria se penche également sur les arrivées, puisque la presse transalpine parle d’échanges réguliers avec l’AS Roma concernant Jordan Veretout et Patrick Kluivert, deux éléments qui semblent beaucoup plaire à l’OM.

Après Kluivert et Veretout, Longoria tente la piste Pérez

Les deux joueurs ne seraient pas les seuls Romains suivis par Pablo Longoria. D’après les informations de Calciomercato.com, le président de l’OM aurait également évoqué le cas de Carles Pérez, qui cette saison n’a que très peu joué avec José Mourinho et qui semble clairement être poussé vers la sortie. Arrivé en 2020 en provenance du FC Barcelone, l’Espagnol peut jouer dans les couloirs mais aussi dans l’axe du terrain, mais son profil ne semble pas assez défensif pour être considéré comme le remplaçant de Boubacar Kamara.