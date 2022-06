Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros départ de Campos débloqué par... Angel Di Maria ?

Publié le 23 juin 2022 à 20h15 par Amadou Diawara

Mandaté par le PSG pour aider Luis Campos dans son opération dégraissage, Antero Henrique tenterait de trouver un nouveau point de chute à Leandro Paredes. Et grâce à Angel Di Maria, la direction du club de la capitale aurait peut-être déjà la solution sur ce dossier. Alors que les deux Argentins seraient devenus inséparables, Leandro Paredes pourrait suivre Angel Di Maria et filer vers la Juventus cet été.

Après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi aurait annoncé à Leonardo qu'il n'allait pas continuer l'aventure au PSG. Pour remplacer son directeur sportif, le président parisien a décidé de faire appel à Luis Campos et de le nommer en tant que conseiller sportif. Par ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi profiterait toujours des services d'Antero Henrique, qui épaulerait Luis Campos pour faire le ménage dans l'effectif du PSG. Ainsi, comme précisé par Le Parisien , l'ancien directeur sportif parisien essaierait de trouver un nouveau point de chute à Leandro Paredes. Et grâce à Angel Di Maria, Antero Henrique aurait peut-être déjà réussi sa mission.

Leandro Paredes pourrait suivre Angel Di Maria à la Juventus