Mercato - OM : Longoria dégaine une offre de 10M€ pour un attaquant

Publié le 23 juin 2022 à 13h45 par Pierrick Levallet

Désireux de bâtir une équipe compétitive pour que l’OM soit au niveau pour la prochaine Ligue des champions, Pablo Longoria explore le marché des transferts à la recherche de bonnes affaires. Le président phocéen s’intéresserait donc à Justin Kluivert, auteur d’une saison convaincante avec l’OGC Nice, et serait même déjà passé à l’action auprès de l’AS Roma pour le recruter.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’OM s’active désormais sur le mercato afin de se bâtir une équipe compétitive. Pablo Longoria multiplierait les pistes sur le marché des transferts afin de dénicher les renforts nécessaires pour l’effectif de Jorge Sampaoli. Quelques joueurs ont donc déjà été liés au club phocéen comme Dries Mertens, Alexis Sanchez, Evan Ndicka ou encore Jordan Veretout. Mais un autre élément appartenant à l’AS Roma devrait rejoindre cette liste en la personne de Justin Kluivert. Une réunion se serait même déjà tenue entre les deux parties à propos de l’avenir de l’ailier néerlandais à en croire Gianluca Di Marzio. Et visiblement, il n’aura pas fallu longtemps pour voir Pablo Longoria passer à l’action dans ce dossier.

