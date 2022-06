Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’active pour un attaquant de Mourinho

Publié le 23 juin 2022 à 10h45 par Thibault Morlain

L’été dernier, Pablo Longoria est allé chercher Pau Lopez et Cengiz Under à l’AS Rome pour renforcer l’OM. Et entre les Phocéens et le club de José Mourinho, cela pourrait ne pas être terminé. Cet été, de nouvelles affaires seraient prévues et alors que le nom de Jordan Veretout revient souvent, d’autres noms seraient cochés par l’OM.

A l’OM, Jorge Sampaoli attend des renforts cet été afin de bien figurer en Ligue des Champions. Pablo Longoria s’active donc pour dénicher les perles rares pour l’Argentin et dans tous les secteurs de jeu, du sang neuf est recherché. Pour ce qui est du secteur offensif, l’OM avait un oeil sur Mohamed-Ali Cho. Toutefois, malgré un accord avec Angers, Longoria a vu le crack français filer du côté de la Real Sociedad. Il faut donc chercher ailleurs et cette quête aurait mené les Phocéens, encore une fois, à l’AS Rome.

La Roma a rencontré les dirigeants de l'#OM ce mercredi à Milan pour discuter de Justin #Kluivert @DiMarzio — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 22, 2022

De Nice à l’OM pour Kluivert ?

Après Pau Lopez et Cengiz Ünder, l’OM pourrait encore aller se servir à l’AS Rome. Si Jordan Veretout est ciblé au milieu de terrain, pour ce qui est de l’attaque, c’est Justin Kluivert qui intéresserait Pablo Longoria. Prêté à l’OGC Nice, le Néerlandais ne sera pas conservé. De retour donc dans l’effectif de José Mourinho, le fils de Patrick Kluivert pourrait immédiatement repartir. Direction l’OM ? Selon les informations de Gianluca Di Marzio, une rencontre entre les deux clubs se serait tenue afin d’évoquer le cas de Justin Kluivert. Affaire à suivre…