Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un duel en Ligue 1 attend Longoria pour Veretout

Publié le 16 juin 2022 à 13h15 par Thibault Morlain

A la recherche du successeur de Boubacar Kamara, Pablo Longoria avance notamment pour faire venir Axel Witsel à l’OM. Mais ce n’est pas tout… Parmi les autres pistes des Phocéens au milieu, on retrouve également le nom de Jordan Veretout. Mais pour s’offrir le joueur de l’AS Rome, l’OM devra se débarrasser de la concurrence, notamment en Ligue 1.

Suite au départ de Boubacar Kamara, l’OM s’est lancé à la recherche d’un nouveau milieu de terrain. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Pablo Longoria négocie notamment pour la venue d’Axel Witsel, qui arrive au terme de son contrat à Dortmund. Un gros renfort à 0€ qui pourrait toutefois ne pas être le seul pour l’OM. D’autres noms circulent sur la Canebière à l’instar de Danilo (Palmeiras), Francis Coquelin (Villarreal) ou encore Jordan Veretout, pas forcément dans les plans de José Mourinho à l’AS Rome.

Il Messaggero : L'#OM et Monaco sont les deux clubs les plus intéressés à Jordan Veretout. La Roma piste Houssem Aouar, pour qui l'#OL réclame plus de 20M. Les négos avancent avec Lille pour Celik : différence de 2,5M entre offre (6) et demande (8,5). pic.twitter.com/CFDvPDhD8H — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 16, 2022

L’OM ou Monaco ?