Mercato - OM : Eyraud, 80M€... Thauvin règle ses comptes après son transfert

Publié le 24 juin 2022 à 20h00 par Jules Kutos-Bertin

Un an après son départ de l’OM, Florian Thauvin est revenu sur les détails de sa fin d’aventure avec le club olympien. Le champion du monde 2018 a notamment mis en avant le manque d’expérience de Jacques-Henri Eyraud qui ne l’a pas laissé partir, avant de se plaindre du manque de soutien lors de sa blessure.

Il y a un an, Florian Thauvin quittait l’OM gratuitement pour rejoindre les Tigres. Même si les négociations pour prolonger son contrat ont été longues, l’international français a finalement choisi de partir au terme de son bail. Une décision qui n’a pas été du goût de certains supporters, lui reprochant de quitter l’OM gratuitement. Après un an au Mexique, Florian Thauvin est revenu sur les conditions de son départ et il n’a pas épargné Jacques-Henri Eyraud.

Florian Thauvin : « Pour que les gens le sachent aussi, j’ai pris un kiné qui venait tous les jours pour que je travaille chez moi à ma charge. Le club n’a pas voulu me rembourser, tout ça, ça a été à mes frais. »(🗣 @Rothensenflamme) pic.twitter.com/NUNgWZ2ioE — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 24, 2022

«J’ai longuement poussé pour une prolongation, le président n'avançait pas sur ce sujet»