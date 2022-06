Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman, Amavi… Les plans de l’OM pour ses indésirables

Publié le 25 juin 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

Outre les nombreuses arrivées envisagées, cet été, Pablo Longoria va également devoir mettre l’accent sur les départs à l’OM lors de ce marché des transferts. Aux yeux de Frank McCourt, cela est notamment une priorité. L’idée sera notamment de se séparer des indésirables de Jorge Sampaoli, notamment ceux qui reviennent d’un prêt à l’instar de Strootman, Amavi ou encore Radonjic. Mais qu’a prévu l’OM pour eux ? Réponse.

Suite au feu vert donné par la DNCG, l’OM n’a pas attendu très longtemps pour annoncer 3 arrivées afin de renforcer dans un premier temps l’équipe réserve du club phocéen. De son côté, Jorge Sampaoli attend lui toujours des recrues en vue de la Ligue des Champions. Mais à côté de cela, Pablo Longoria et Javier Ribalta doivent aussi travailler sur les départs. Dégraisser est une priorité pour cet été afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Une grosse mission pour l’OM, qui devrait notamment avoir certaines difficultés à se séparer de ses indésirables. Ces derniers mois, Longoria avait réussi temporairement à se débarrasser de Kevin Strootman, Nemanja Radonjic et Jordan Amavi en les prêtant. Mais les voilà de retour à l’OM et il va donc falloir s’en occuper.

Kevin Strootman

Revenant d’un prêt à Cagliari, Kevin Strootman est toujours un problème pour les finances de l’OM étant donné son salaire XXL, émargeant à 500 000€ bruts par mois. Etant donné cela, il sera difficile de trouver un club qui prendra une partie du salaire. Une mission donc compliquée pour Pablo Longoria qui n’exclurait pas une décision radicale. Selon les informations de La Provence , l'OM penserait à l’hypothèse d’une rupture de contrat avec Strootman, actuellement lié jusqu’en 2023. Toutefois, cela ne serait pas une priorité aujourd’hui.

Nemanja Radonjic

N’ayant pas convaincu au Benfica Lisbonne cette saison, Nemanja Radonjic revient donc à l’OM alors qu’il n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Alors que le Serbe est sous contrat jusqu’en juin 2023, Pablo Longoria va ainsi chercher à le transférer définitivement. L’ancien de l’Etoile Rouge de Belgrade ne sera pas conservé si une offre arrive. Problème, comme expliqué par le quotidien régional, étant donné son salaire, les prétendants seraient peu nombreux et finalement, il ne serait pas exclu que Radonjic reparte en prêt.

Jordan Amavi

Vient ensuite le cas de Jordan Amavi. Après 6 mois en prêt à l’OGC Nice, qui n’a pas levé son option d’achat, le latéral gauche ne serait toujours pas une solution envisagée par Jorge Sampaoli. Il va ainsi falloir trouver un point de chute à Amavi. Une mission là encore complexe étant donné qu’il n’y aurait pas encore de candidat intéressé par le joueur de l’OM. A suivre…