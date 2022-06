Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Record en vue pour le mercato du projet McCourt ?

Publié le 25 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Finalement décidé à tenter de recruter définitivement William Saliba cet été après sa saison très convaincante en prêt, Pablo Longoria devra néanmoins prévoir un gros budget pour mener à bien ce dossier. Et il faudra même prévoir de battre le dépense de record pour un transfert à l’OM…

William Saliba à l’OM la saison prochaine, faut-il vraiment y croire ? Indispensable ces derniers mois sous les ordres de Jorge Sampaoli, le défenseur français était prêté sans option d’achat par Arsenal et va donc retourner chez les Gunners . D’ailleurs, récemment interrogé au micro de Téléfoot , William Saliba avait fait une annonce retentissante sur son avenir et qui avait refroidi les ardeurs de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli à son sujet : « J’appartiens à Arsenal, j’ai encore deux ans. Je serai à la reprise avec Arsenal. J’ai fait 0 match à Arsenal, j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et pour ce grand club », avait indiqué Saliba. Mais l’OM ne lâche pas l’affaire pour autant.

Mercato - OM : L’OM annonce la couleur pour les retours de Saliba et Harit https://t.co/cXUoNYcCO9 pic.twitter.com/llMWbbU2C8 — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

L’OM devra battre son record pour Saliba

En effet, comme l’a révélé Foot Mercato jeudi soir, l’OM envisagerait de boucler le transfert définitif de William Saliba en cette période de mercato estival et devra, pour cela, amorcer des négociations qui s’annonce serrées avec Arsenal. FM évoque même la somme de 40M€ pour un transfert de Saliba, sous contrat jusqu'en 2024 avec les Gunners, un montant plutôt colossal vu les finances actuelles du projet McCourt qui sont limitées malgré le feu vert de la DNCG. Et si l’OM venait à concrétiser une telle opération, il écraserait ainsi son record de dépense pour un transfert. Il s’agissait des 30M€ cédés à West Ham pour boucler le retour de Dimitri Payet, en janvier 2017.

