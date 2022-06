Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Le mercato démarre enfin, l’OM annonce au moins 5 recrues

Publié le 24 juin 2022 à 15h45 par Thibault Morlain

Suite au feu vert reçu par la DNCG, l’OM peut enfin réellement bouger sur le marché des transferts. Et ça va être animé sur la Canebière cet été. Avec la Ligue des Champions, Jorge Sampaoli attend de nombreux renforts. Pablo Longoria va alors s’activer et au minimum, ce sont 5 nouveaux joueurs qui sont attendus à l’OM.

Plus rien ne bloque désormais l’OM lors de ce mercato estival. En effet, la DNCG a décidé de ne prendre aucune mesure à l’encontre du club phocéen. Une bonne nouvelle donc pour Pablo Longoria qui peut enfin lancer son recrutement. Alors que les feux sont désormais au vert à l’OM, les recrues risquent d’être nombreuses avec la Ligue des Champions la saison prochaine. Jorge Sampaoli attend des renforts et à Marseille, on sait déjà très bien ce qu’on veut.

Transferts - OM : Après le feu vert de la DNCG, 3 recrues sont imminentes à l’OM https://t.co/qJ6NMrYjRU pic.twitter.com/fThSo6asQl — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

Au moins 5 recrues pour l’OM