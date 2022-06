Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Sampaoli répond à la bombe lâchée en Espagne sur son avenir

Publié le 24 juin 2022 à 9h45 par Thibault Morlain

Ces dernières heures, en Espagne, l’avenir de Jorge Sampaoli a fait l’objet de nombreuses rumeurs et la possibilité de voir l’Argentin quitter l’OM a même été évoquée. Faut-il alors craindre le pire pour l’entraîneur phocéen ? Face à ces différents bruits, le clan Sampaoli a tenu à mettre les choses au point sur la situation actuelle.

Jorge Sampaoli sera-t-il encore l’entraîneur de l’OM la saison prochaine ? Selon les dernières informations de AS , le doute serait présent dans l’esprit de l’Argentin. En effet, réclamant des garanties sportives et des recrues en vue de la Ligue des Champions, Sampaoli aurait des doutes sur ce veut que Frank McCourt pour y répondre. De quoi alors faire réfléchir l’entraîneur de l’OM quant à son avenir sur la Canebière…

Mercato - OM : Longoria panique pour Sampaoli, il fonce au Brésil https://t.co/DPaMWdhlvc pic.twitter.com/8naghSplzn — le10sport (@le10sport) June 23, 2022

Un départ de Sampaoli ? Non