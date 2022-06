Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Une énorme bataille attend Longoria sur le mercato

Publié le 25 juin 2022 à 16h30 par Hugo Ferreira

L’effectif de l’Olympique de Marseille pourrait subir de gros changements durant cette intersaison. En effet, les hommes de Jorge Sampaoli ont réussi à décrocher leur qualification pour la Ligue des champions, et plusieurs renforts sont cherchés. Les Phocéens ciblent de nombreux joueurs. Toutefois, certains sont également convoités par la Real Sociedad, qui a déjà réussi à attirer Mohamed Ali-Cho malgré l’intérêt de l’OM.

Le mercato estival va être mouvementé pour l’Olympique de Marseille. En effet, Pablo Longoria devra combler les départs tout en cherchant d’autres joueurs capables de renforcer l’effectif dans des secteurs déjà fournis. Aucune ligne ne devrait être épargnée, et plusieurs profils ont déjà été étudiés par la cellule de recrutement de l’OM. Les Phocéens devront également faire attention à la concurrence, qui pourra la dépasser sur certains dossiers, comme l’a fait la Real Sociedad avec Mohamed Ali-Cho.

OM : Batshuayi, Ribéry… Les plus grosses ventes de l’OM https://t.co/aJsnOonrGC pic.twitter.com/OqUT8m3ZUo — le10sport (@le10sport) June 25, 2022

L’OM et la Real Sociedad ont bataillé pour Ali-Cho

Alors que l’Olympique de Marseille cherchait de nouveaux éléments capables de renforcer son secteur offensif, un crack de Ligue 1 avait tapé dans l’œil de Pablo Longoria : Mohamed Ali-Cho. Pleinement intégré à l’effectif du SCO d’Angers, le joueur de 18 ans a réalisé une saison convaincante. S’il n’a inscrit que 4 buts et délivré qu’une seule passe décisive en 32 rencontres, celui-ci a tout de même été très important dans le maintien des Scoïstes , et disposait de plusieurs prétendants. Les Phocéens ont cependant dû faire face à la concurrence de la Real Sociedad, qui a finalement réussi à enrôler le Français. Parti pour 12M€ plus 3M€ de bonus et 25% sur une prochaine vente, Ali-Cho a fait l’objet d’une longue bataille entre l’OM et les Basques, qui seraient désormais opposés sur 3 autres dossiers.

Mercato - OM : Résiliation, transfert... Le départ d'Alvaro Gonzalez est loin d'être réglé https://t.co/vUzww35J9i pic.twitter.com/BKjG99WTkH — le10sport (@le10sport) June 25, 2022

L’OM et la Real Sociedad ont 3 pistes en commun