Mercato - OM : Résiliation, transfert... Le départ d'Alvaro Gonzalez est loin d'être réglé

Publié le 25 juin 2022 à 12h30 par Ewen Robin

Considéré comme indésirable, Alvaro Gonzalez ne va pas s’éterniser à l’OM. En effet, le joueur ne rentre plus dans les plans de Jorge Sampaoli et devrait plier bagage durant le mercato. Cependant, la question de son départ n’est toujours pas réglée. Si une résiliation est fortement envisagée, l’OM pense également à lui trouver une porte de sortie et ainsi boucler un transfert.

L’Olympique de Marseille a réalisé une belle saison en finissant à la deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Cet été, Pablo Longoria a donc pour objectif de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, mais également de se séparer des indésirables. C’est notamment le cas d’Alvaro Gonzalez qui a été mis à l’écart du groupe par le technicien argentin. Avec un contrat arrivant à terme en 2024, l'Espagnol ne rentre plus dans les plans de son entraîneur et ne s'entraînait déjà plus avec le groupe depuis le mois de mars. Toujours engagé avec l’OM, le défenseur de 32 ans pourrait bientôt retrouver sa liberté. Arrivé en 2019, Alvaro Gonzalez a rendu de grands services aux Phocéens. Mais voilà que le divorce est imminent. Après 3 ans de loyaux services, l'ancien de Villarreal va quitter le club lors du mercato. Une question subsiste toutefois à propos de ce départ, puisque les modalités ne sont toujours pas connue.

Une résiliation démentie

Ce vendredi, RMC Sport annonçait que l’OM avait trouvé un accord concernant la résiliation d'Alvaro. Une opération qui coûterait environ 5M€ aux Olympiens. Cependant, cette information avait rapidement été démentie par Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM. « Merci de rectifier cette « information » RMC Sport.Le contrat d’Alvaro n’est absolument pas résilié à ce jour » , pouvait-on lire sur son compte Twitter. Bien que l'idée d'une résiliation du contrat d'Alvaro Gonzalez existerait à l'OM, cette option ne serait donc pas encore actée. De quoi donner du temps à Pablo Longoria d'étudier d'autres options.

