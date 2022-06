Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les dessous du dernier transfert de Batlles révélés

Désireuse de renforcer son effectif, l’ASSE a déjà réalisé plusieurs mouvements depuis l’ouverture du mercato estival. En effet, trois recrues ont rejoint le Forez, dont Jimmy Giraudon. Ce dernier s’est engagé librement en faveur des Verts. Toutefois, l’ESTAC aurait quand même négocié une indemnité en cas de montée de Saint-Étienne en Ligue 1.

L’AS Saint-Étienne souhaite réaliser un grand mercato estival. En effet, après une saison très compliquée, les Verts ont été relégués en Ligue 2 à l’issue des barrages. Alors que Laurent Batlles a succédé à Pascal Dupraz sur le banc, quelques changements ont déjà eu lieu dans l’effectif. Dylan Chambost et Anthony Briançon ont rejoint le Forez librement, et ces derniers ont été rejoints par Jimmy Giraudon. Prêté à Leganés lors de la deuxième partie de saison, le Français ne semblait pas rentrer dans les plans de l’ESTAC, qui l’a laissé partir. Toutefois, l’ASSE pourrait avoir à verser une indemnité à Troyes dans le futur.

Troyes pourra recevoir une indemnité pour Giraudon