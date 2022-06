Foot - Mercato

Alvaro, Skriniar, Cristiano Ronaldo… Toutes les infos mercato du 24 juin

Publié le 24 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts..

OM : Longoria veut transférer Alvaro

Totalement mis de côté par l'OM, Alvaro Gonzalez ne devrait pas être conservé, et il était même question d'une résiliation de son contrat. Finalement, Pablo Longoria chercher à récupérer de l'argent dans ce dossier et selon les informations de L’Equipe, on donnerait désormais la priorité à un transfert d’Alvaro Gonzalez, ce qui permettrait alors de faire rentrer un peu de liquidités dans les caisses.



PSG : Hakimi passe à l'action pour le transfert de Skriniar

La Gazzetta dello Sport révèle un échange déterminant entre Milan Skriniar et Achraf Hakimi au sujet d'un transfert du défenseur slovaque vers le PSG cet été. Ancien joueur de l’Inter, Hakimi aurait présenté à son ex-coéquipier le nouveau projet mis en place, ce qui aurait convaincu Skriniar de débarquer cet été.



Pas de Cristiano Ronaldo au Bayern Munich

Alors que le nom de Cristiano Ronaldo a circulé ces dernières heures pour le Bayern Munich, Sport Bild annonce ce vendredi que l'attaquant portugais n'est en réalité pas une option aux yeux du club bavarois. D'autant que le Bayern vient de recruter Sadio Mané...



Le PSG s'attaque à Seko Fofana

L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que le PSG a entamé des négociations avec le RC Lens pour le transfert de Seko Fofana, valorisé entre 30 et 40M€ par le club nordiste. Arsenal et Newcastle sont également sur les rangs pour le milieu de terrain ivoirien de 27 ans, mais ce dernier se verrait bien rester en Ligue 1 la saison prochaine. Et Kylian Mbappé aurait d'ailleurs validé cette piste pour le PSG...



