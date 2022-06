Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Nice pense à Manor Solomon

Publié le 24 juin 2022 à 14h15 par Alexis Bernard

Sur le point de finaliser le retour de Lucien Favre sur son banc de touche pour succéder à Christophe Galtier, l’OGC Nice prépare son mercato estival. Et dans la short-list des Aiglons, on retrouve le profil d’un joueur chaudement courtisé, notamment en Angleterre. Il s’agit du milieu de terrain de 22 ans, Manor Solomon, qui évolue sous les couleurs du Shakhtar Donestk.

Virage à Nice ! Ineos procède à un changement en profondeur avec une nouvelle tête sur le banc de l’équipe première. Christophe Galtier s’en va, un an après son arrivée en provenance de Lille. Le champion de France 2021 prend la direction du PSG, où il succédera à Mauricio Pochettino. Et pour le remplacer, les dirigeants niçois organisent le retour de Lucien Favre. Un dossier sur le point de se boucler, les deux parties étant dans la dernière ligne droite des négociations. Après quoi, Nice lancera sa campagne de recrutement estival.

Solomon, la pépite venue d’Israël

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , l’OGC Nice surveille des profils très prometteurs. Au Brésil, les Aiglons ont craqué pour Vinicius Zanocelo, milieu de terrain de Santos. A 21 ans, cette pépite brésilienne n’a plus qu’un an de contrat et pourrait donc partir cet été. De nombreux clubs européens sont à l’affût, Nice en fait partie. Et selon nos informations, il y a un deuxième dossier actuellement sur le bureau d’Ineos ces derniers jours…

25' : BUUUUUUUUUT ! Sur un une-deux, Manor Solomon élimine son adversaire sur l'aile avant de déposer une offrande dans les pieds de Liel Abada.L'attaquant des Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 inscrit son tout premier but en 🇮🇱 pour sa toute première titularisarion en sélection.#ISRISL 🇮🇱-🇮🇸 : 1-0. pic.twitter.com/mOpG8cBoTa — ERETZ Sport (@EretzSport) June 2, 2022

Il mène à un petit prodige du football israélien, qui évolue sous les couleurs du Shakhtar Donestk depuis 2019 : Manor Solomon. Milieu de terrain en format de poche (1,70 m), il sort d’une excellente saison et s’attire les intérêts de plusieurs clubs anglais. La presse anglaise a déjà évoqué les noms d’Arsenal, Aston Villa, Everton et surtout Fulham. Nice aimerait pouvoir se mêler à la bataille pour le jeune Solomon, international israélien (30 sélections, 6 buts). Le contexte en Ukraine, et la fin de contrat prochaine du joueur (juin 2023), sont autant d’éléments qui précipitent son départ cet été. Reste à savoir combien Nice pourra proposer pour se mêler à la bataille...