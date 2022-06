Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Campos, Hakimi passe à l'action pour le transfert de Skriniar

Publié le 24 juin 2022 à 10h15 par Bernard Colas

Priorité de Luis Campos pour renforcer la charnière centrale du PSG, Milan Skriniar fait l’objet de négociations entre l’Inter et l’écurie parisienne. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour le transfert du Slovaque, mais ce dernier serait désormais convaincu de vouloir rejoindre le club de la capitale après avoir échangé avec Achraf Hakimi.

Nouvel homme fort du PSG, Luis Campos a déjà identifié ses premières priorités pour cet été. Comme annoncé par le10sport.com, l’arrivée de Vitinha (FC Porto) est attendue dans les prochains jours tandis que le conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi travaille en parallèle sur la piste Renato Sanches (LOSC). Pour renforcer la charnière centrale, Luis Campos souhaite mettre la main sur Milan Skriniar et a entamé les négociations avec l’Inter. Un accord tarde à voir le jour entre les deux clubs, mais l’international slovaque serait désormais convaincu à l’idée de rejoindre le PSG.

Après sa discussion avec Hakimi, Skriniar prêt à rejoindre le PSG