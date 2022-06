Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Après le feu vert de la DNCG, 3 recrues sont imminentes à l’OM

Publié le 24 juin 2022 à 10h10 par Thibault Morlain

Bonne nouvelle pour l’OM, la DNCG a décidé de ne prendre aucune mesure à l’encontre du club phocéen. Frank McCourt, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli peuvent souffler et le marché des transferts va enfin pouvoir réellement commencer sur la Canebière. D’ailleurs, suite à ce feu vert, l’OM s’apprête à acter 3 recrues. De quoi lancer idéalement le mercato...

Ces derniers jours, l’OM était quelque peu bloqué dans son recrutement, étant dans l’attente d’une réponse de la DNCG. Le verdict est finalement tombé ce jeudi et tous les feux sont désormais au vert pour les Phocéens. Une bonne nouvelle qui va ainsi pouvoir lancer le recrutement de l’OM. Et avec la Ligue des Champions, Jorge Sampaoli réclame des recrues. Pablo Longoria va pouvoir maintenant s’atteler à cette tache et les renforts ne vont désormais plus tard à Marseille.

Transferts - OM : Le verdict est tombé pour le mercato de Longoria et McCourt https://t.co/9o94kF5Mrr pic.twitter.com/TvXaLrXeGE — le10sport (@le10sport) June 23, 2022

3 recrues à prévoir !

Ainsi, ce sont 3 nouveaux joueurs qui seraient sur le point de déjà débarquer à l’OM. Dans les prochaines heures, le club phocéen devrait annoncer les arrivées de Jelle Van Neck, gardien de 19 ans, Bartug Elmaz, milieu de terrain de 19 ans, et Régis Mughe, attaquant de 18 ans. Trois nouveaux joueurs qui devraient dans un premier temps intégrer la réserve de l’OM, tandis que Sampaoli attend lui toujours des renforts de poids.