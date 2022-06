Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Ribalta passent à l'action pour le transfert de Justin Kluivert

Publié le 24 juin 2022 à 9h30 par Bernard Colas

Désireux de pouvoir compter sur un effectif compétitif la saison prochaine, Jorge Sampaoli attend de nombreux renforts durant le mercato estival, et l’entraîneur de l’OM apprécie notamment le profil de Justin Kluivert. Pablo Longoria serait déjà en discussion avec l’AS Rome et espérerait trouver un accord pour le transfert du Néerlandais, toujours dans le viseur de l’OGC Nice après son prêt chez les Aiglons.

Pablo Longoria peut souffler. En sursis devant la DNCG depuis fin mai, l’OM a le champ libre pour son mercato estival après le verdict annoncé ce jeudi soir par le gendarme financier du football français, annonçant n’avoir pris « aucune mesure à l'égard du club », une année après avoir décidé d’encadrer la masse salariale de l’écurie et ses indemnités de mutations. L’Olympique de Marseille peut donc désormais préparer sereinement son mercato estival, et Pablo Longoria a déjà fixé ses priorités en vue du nouvel exercice. Du renfort est attendu à tous les postes pour répondre aux exigences de Jorge Sampaoli, désireux d’obtenir un effectif compétitif pour jouer les premiers rôles en Ligue 1 et ne pas faire de figuration en Ligue des champions. Et c’est en Italie, plus précisément à Rome, que le président olympien pourrait trouver son bonheur.

Longoria est passé à l’action pour Kluivert

Une année après avoir recruté Cengiz Ünder et Pau Lopez, Pablo Longoria veut boucler un nouveau coup avec Tiago Pinto, directeur sportif de l’AS Rome et ami de l’Espagnol. Ces derniers jours, le nom de Jordan Veretout est évoqué avec insistance par la presse transalpine, mais Justin Kluivert ferait également l’objet de discussions entre les deux clubs. D’après les informations divulguées par La Provence , Pablo Longoria a bien rencontré Tiago Pinto ce jeudi en compagnie du nouveau directeur du football Javier Ribalta pour évoquer ensemble la situation de Justin Kluivert. Les contacts seraient également en cours avec Rafaela Pimenta, agente du joueur, dont le profil plaît particulièrement à Jorge Sampaoli, qui aimerait l’avoir à sa disposition la saison prochaine.

Une offre déjà dégainée ?