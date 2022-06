Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord final est enfin trouvé pour le transfert de Galtier

Publié le 24 juin 2022 à 22h00 par Amadou Diawara mis à jour le 24 juin 2022 à 22h05

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier est le grand favori pour prendre la place de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Et alors qu'un terrain d'entente aurait été trouvé avec l'entraineur de l'OGC Nice, Luis Campos aurait conclu un accord avec le club azuréen pour un transfert bien inférieur à 10M€.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane ne sera pas le nouvel entraineur du PSG. Selon nos informations du 10 juin, le Ballon d'Or 98 ne va pas accepter de signer à Paris à l'intersaison. Ainsi, c'est Christophe Galtier le grand favori pour s'assoir sur le banc du PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino cet été. Et il semblerait que Luis Campos ait enfin bouclé l'affaire avec le coach de l'OGC Nice.

Le PSG et l'OGC Nice ont trouvé un accord final