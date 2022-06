Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino au bras de fer avec Al-Khelaïfi pour son départ ?

Publié le 24 juin 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino est sur le point d'être remercié. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi aurait du mal à s'entendre financièrement avec son entraineur argentin pour boucler son départ. Alors qu'il aimerait baisser l'indemnité d'environ 15M€ qu'il devrait à Mauricio Pochettino, ce dernier refuserait de s'assoir sur une partie de cette somme.

Décrié depuis de longues semaines au PSG, Mauricio Pochettino serait sur le point d'être poussé vers la sortie. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG en lieu et place du coach argentin. Dans cette optique, les hautes sphères parisiennes ont tout tenté pour obtenir gain de cause, et notamment en se rapprochant de l'agent historique du Ballon d'Or 98, Alain Migliaccio. En effet, ce dernier a poussé en interne pour convaincre Zinedine Zidane de rejoindre le PSG à l'intersaison. Toutefois, ses efforts et ceux du club de la capitale n'ont pas payé, puisque l'ancien coach du Real Madrid ne va pas accepter de signer à Paris cet été. Ainsi, selon nos informations du 10 juin, Christophe Galtier est aujourd'hui le grand favori pour s'assoir sur le banc du PSG d'ici la reprise de la saison. Mais avant de pouvoir annoncer la signature de l'actuel coach de l'OGC Nice, Nasser Al-Khelaïfi doit d'abord finaliser le départ de Mauricio Pochettino. Une tâche qui serait loin d'être aisée.

Mauricio Pochettino ne veut pas baisser sa note pour quitter le PSG