Mercato - PSG : Di Maria prend un énorme risque pour son avenir

Libre de s’engager dans le club de son choix après son passage au PSG, Angel Di Maria discute depuis plusieurs semaines avec la Juventus, sans être parvenu à trouver un accord jusqu’à maintenant. Le club turinois a pourtant fait de l’Argentin l’une de ses priorités, mais le principal intéressé se fait attendre, amenant les Bianconeri à douter.

Après sept saisons du côté du PSG, Angel Di Maria s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière, reste à savoir où. L’Argentin dispose de plusieurs pistes et la plus chaude semble mener à la Juventus, désireuse d’apporter de l’expérience dans son effectif. Les discussions durent entre les deux parties, mais aucun accord n’est encore à signaler dans ce dossier. « Nous verrons ce qui se passe. J'ai déjà été dans de grands clubs, ma famille me soutient et est prête à me suivre partout. Je vais essayer de trouver un endroit où ils peuvent être heureux et où je peux être heureux. Pour le moment, je n'ai encore rien décidé », confiait Di Maria à TyC Sports au début du mois. Depuis, le suspense dure encore, et la Juventus commence à perdre patience.

