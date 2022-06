Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, contrat… Tout est révélé sur les négociations avec Zidane

Publié le 24 juin 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

Tandis que Christophe Galtier devrait donc être le nouvel entraîneur du PSG, le Qatar n’a pas pu réaliser son rêve de faire de Zinedine Zidane le successeur de Mauricio Pochettino. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a démenti tout intérêt pour l’ancien du Real Madrid. En Espagne, on n’a toutefois pas la même version, dévoilant toutes les coulisses des négociations avec Zidane.

« Je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui ». Dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi avait été très clair à propos des rumeurs concernant une arrivée de Zinedine Zidane au PSG, actant par la même occasion un peu plus la prochaine nomination de Christophe Galtier. Bien que le Qatar rêvait de voir Zizou remplacer Mauricio Pochettino, cela ne sera finalement pas le cas. Pourtant, malgré les propos de Nasser Al-Khelaïfi, cela aurait bel et bien négocié entre le PSG et l'ancien du Real Madrid. D’ailleurs, ce vendredi, Mundo Deportivo fait de grosses révélations sur ces discussions.

Zidane ne voulait pas de Neymar

Et lors de ces échanges entre le PSG et Zinedine Zidane, l’un des gros sujets aurait concerné Neymar. Aujourd’hui, le Brésilien n’est plus vraiment en odeur de sainteté chez les champions de France, qui ne diraient pas non à s’en séparer cet été. Un départ de Neymar qu’avait d’ailleurs visiblement réclamé Zizou. En effet, se séparer de l’ancien joueur du FC Barcelone aurait été l’une des conditions à l’arrivée de Zidane sur le banc du PSG. Finalement, l’ancien numéro 10 des Bleus ne viendra pas, mais cela n’empêchera peut-être pas Neymar d’être vendu par le club de la capitale dans les semaines à venir…

Un contrat colossal attendait Zidane

Outre Neymar, cela a également discuté contrat entre Zinedine Zidane et le PSG. Et pour convaincre l’ancien entraîneur du Real Madrid, le Qatar était prêt à faire certaines folies alors que l’Emir ne rêvait que de voir Zizou sur le banc parisien la saison prochaine. Un contrat de 3 ans aurait ainsi été mis sur la table pour Zinedine Zidane. Ce dernier se serait alors vu également promettre de pouvoir entraîner en parallèle l’équipe de France. En ce qui concerne le salaire, la première offre était de l’ordre de 25M€ nets par an. Cette proposition serait ensuite montée à 33M€ nets par an. Pas de quoi finalement convaincre Zidane, qui ne devrait pas être le prochain entraîneur du PSG.