Mercato - PSG : Aucun doute sur la prochaine équipe de Zidane

Publié le 24 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG pour venir reprendre le poste d’entraîneur cet été, Zinedine Zidane a finalement recalé le Qatar. En effet, l’ancien maitre à jouer du Real Madrid a un autre objectif et il ne s’en cache pas : il souhaite pouvoir reprendre les rênes de l’équipe de France.

Alors que certains sources évoquaient une signature imminente de Zinedine Zidane au PSG, le10sport.com vous a finalement révélé en exclusivité dès le 10 juin dernier que le natif de Marseille avait repoussé les propositions du Qatar. Et c’est donc le premier choix de Luis Campos, à savoir Christophe Galtier, qui s’apprête à être nommé sur le banc du PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino. D’ailleurs, de son côté, Zinedine Zidane a un autre objectif pour rebondir après son départ du Real Madrid il y a un an, et il ne s’en cache pas…

« J’ai envie de l’équipe de France »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE jeudi, Zinedine Zidane a affiché son rêve de pouvoir reprendre les rênes de l’équipe de France : « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête. Si je prendrai la suite de Deschamps ? Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j’ai envie de prendre un jour l’équipe de France, je l’assume. Aujourd’hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l’opportunité se présente ensuite, alors je serai là. Encore une fois, cela ne dépend pas de moi. Mon envie profonde est là. L’équipe de France est la plus belle chose qui soit », a confié Zinedine Zidane. Son prochain objectif est donc très clair.

