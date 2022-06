Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane avait failli signer au PSG, il y a bien longtemps

Publié le 23 juin 2022 à 17h15 par Thomas Berthelot

C’est désormais assuré, Zinedine Zidane ne sera pas le nouvel entraîneur du PSG. Son arrivée aurait certainement du mal à tous les amoureux de l’OM, qui ne s’imaginaient pas voir l’enfant de la ville, rejoindre le club rival. Pourtant, en tant que joueur, le natif de Marseille a bien failli rejoindre le club parisien dans les années 90.

Courtisé par les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane a finalement refusé les avances du club de la capitale cet été. L’ancien coach du Real Madrid ne prendra pas la suite de Mauricio Pochettino et semble avoir décidé d’attendre que la place se libère sur le banc de l’équipe de France. Marseille peut souffler, le natif de la cité phocéenne ne va pas rejoindre le club rival. Son arrivée aurait déçu toute une ville. Qui semble avoir oublié que dans les années 90, Zidane quand il était encore joueur avait failli porter le maillot du PSG…

Zidane n’était pas contre