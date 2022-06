Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ancien attaquant du PSG est prêt à venir

Publié le 23 juin 2022 à 16h00 par Pierrick Levallet

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE devrait perdre plusieurs de ses cadres au cours de ce mercato. Toutefois, le club stéphanois va devoir compter sur quelques joueurs et certainement recruter afin de remonter en Ligue 1 dès la saison prochaine. Laurent Batlles s’est donc vu proposer les services de Mevlut Erdinç. Mais pour l’instant, l’ASSE n’a pas donné suite.

Cet été, de nombreux joueurs devraient quitter l’ASSE. Wahbi Khazri, Denis Bouanga, Arnaud Nordin... La liste est longue et elle pourrait s’agrandir alors que le départ de Romain Hamouma vers l’AC Ajaccio a déjà été officialisé. Laurent Batlles devra donc certainement recruter intelligemment cet été s’il veut permettre à l’ASSE de retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine. Un ancien du club en la personne de Mevlut Erdinç a d’ailleurs déjà proposé ses services aux Verts , ce dernier étant en fin de contrat avec Ümraniyespor en Turquie.

Erdinç s’est proposé à l’ASSE