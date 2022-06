Foot - Mercato

Mercato : Zidane, Deschamps... Un changement est bien envisagé par la FFF

Publié le 23 juin 2022 à 12h10 par Pierrick Levallet

En place depuis 2012, Didier Deschamps pourrait bien être remplacé après la Coupe du monde. Le poste de sélectionneur est grandement convoité par Zinédine Zidane. Ce dernier aurait même recalé le PSG, sans doute afin d’être libre pour l’Équipe de France. Noël Le Graët envisagerait d’ailleurs un changement radical en cas de mauvaise prestation au Qatar.

Arrivé à la tête de l’Équipe de France en 2012 pour remplacer Laurent Blanc, Didier Deschamps pourrait bien être remplacé à l’issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Sous contrat jusqu’au 31 décembre 2022, le champion du monde 2018 pourrait ne pas être reconduit. Zinédine Zidane, pourtant convoité par le PSG, pousse de plus en plus pour être sur le banc de l’Équipe de France - un poste qu’il aimerait occuper comme il l’a avoué dans un entretien pour L’Equipe - et cela pourrait être fatal à Didier Deschamps surtout en cas d’échec lors de la prochaine Coupe du monde.

Du changement attendu après la Coupe du monde ?