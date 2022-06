Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a choisi son prochain challenge et le fait savoir

Publié le 23 juin 2022 à 8h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps courtisé par le PSG pour venir succéder à Mauricio Pochettino cet été, Zinedine Zidane ne débarquera finalement pas au Parc des Princes. Mais l’ancien entraîneur du Real Madrid, libre sur le marché depuis un an, ne dissimule plus son rêve de reprendre les rênes de l’équipe de France avec qui il souhaite reprendre son histoire.

Quel sera le prochain challenge de Zinedine Zidane, lui qui s’est déjà bâti un palmarès XXL en seulement deux passages éclair de 18 mois puis 2 ans sur le banc du Real Madrid (3 Ligue des Champions, 2 Liga…) ? Longtemps courtisé par le Qatar pour venir prendre les commandes du PSG cet été, Zidane a finalement repoussé cette proposition comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Et il a une autre envie dont il ne se cache pas…

Mercato - PSG : Pisté par le Qatar, Zidane sort du silence et donne sa réponse https://t.co/TvI3dOOe20 pic.twitter.com/XmqJ8pmMu9 — le10sport (@le10sport) June 23, 2022

« Je serai un jour en équipe de France »

Dans un large entretien accordé à L’Equipe ce vendredi pour ses 50 ans, Zinedine Zidane évoque la possibilité de devenir un jour sélectionneur de l’équipe de France et affiche clairement ses ambitions pour le poste : « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête », assure Zidane. Mais viendra-t-il succéder directement à Didier Deschamps pour le prochain mandat à la tête des Bleus, et éventuellement en janvier prochain après la Coupe du Monde au Qatar ' : « Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j’ai envie de prendre un jour l’équipe de France, je l’assume. Aujourd’hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l’opportunité se présente ensuite, alors je serai là. Encore une fois, cela ne dépend pas de moi. Mon envie profonde est là. L’équipe de France est la plus belle chose qui soit », poursuit l’ancien entraîneur du Real Madrid.

« Ce n’est pas terminé avec l’équipe de France »