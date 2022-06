Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Un club de Ligue 1 est passé aux choses sérieuses avec Mandanda

Publié le 23 juin 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Du côté de l’OM, Steve Mandanda se poserait des questions quant à son avenir. Au sortir d’une saison compliquée en concurrence avec Pau Lopez, l’international français pourrait faire ses valises, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2024. Une situation que regarderait de très près un club de Ligue 1 : le Stade Rennais.

Et si on se dirigeait tout droit vers une séparation entre l’OM et Steve Mandanda ? Sur la Canebière, l’international français n’a pas vécu une saison simple. En effet, il s’est retrouvé dans l’ombre de Pau Lopez et n’ayant pas d’explication de la part de Jorge Sampaoli, il l’aurait mal vécu. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2024, Mandanda se poserait alors des questions sur son avenir et un possible départ. De quoi d’ailleurs intéresser du monde.

Direction Rennes ?