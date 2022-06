Foot - Mercato

Zidane, Sampaoli, Nkunku… Toutes les infos mercato du 23 juin

Publié le 23 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Zidane ouvre grand la porte aux Bleus et ne la ferme pas au PSG

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE ce jeudi à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane a évoqué une possible nomination sur le banc du PSG à l'avenir, lui qui était annoncé comme étant la grande priorité du Qatar cet été avant Christophe Galtier : « Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Quand j'étais joueur, j'avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n'y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités [...] Si je repars dans un club, c'est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C'est pour cela que je ne peux pas aller n'importe où », indique Zidane.

Par ailleurs, l'ancien entraîneur du Real Madrid affiche clairement son envie de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France : « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête ».



OM : Le départ de Sampaoli provoqué par Frank McCourt ?

À en croire les révélations de AS , Jorge Sampaoli pourrait finalement quitter l'OM cet été. L'entraîneur argentin réclame des garanties sportives en vue de la Ligue des Champions qui ne sont actuellement pas données par Frank McCourt, et cette situation pourrait donc jeter un énorme froid sur son avenir au club.



Officiel : Nkunku prolonge à Leipzig et ne reviendra pas au PSG

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG qui envisageait de le rapatrier cet été, Christopher Nkunku vient finalement de prolonger son contrat jusqu'en 2026 avec le RB Leipzig : « Je suis content de continuer de porter le maillot de Leipzig. Après la victoire en Coupe d’Allemagne, c’était clair. Je ne voulais pas m’arrêter là, nous en voulons plus. J’ai vraiment été impressionné par la façon dans le club a essayé de m’avoir », a indiqué l'attaquant international français.



