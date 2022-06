Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli met la pression à McCourt pour le recrutement

Publié le 23 juin 2022 à 12h30 par Pierrick Levallet

La saison prochaine, l’OM retrouvera la Ligue des champions. Jorge Sampaoli entend donc bien avoir une équipe compétitive capable d’avoir le niveau pour disputer sérieusement la compétition. Cependant, le recrutement de Pablo Longoria n’a pas l’air de vraiment avancer et cela inquiète l’entraîneur argentin. Ce dernier n’exclurait d’ailleurs pas un départ si ses exigences ne sont pas remplies.

La saison prochaine, Jorge Sampaoli ne compte pas faire de la figuration en Ligue des champions. L’entraîneur de l’OM entend bien disputer sérieusement la compétition et a donc besoin d’une équipe au niveau. Toutefois, le technicien argentin a déjà perdu deux éléments importants de son effectif cet été avec Boubacar Kamara et William Saliba, le premier ayant rejoint à Aston Villa et le deuxième étant revenu à Arsenal après la fin de son prêt. Jorge Sampaoli demanderait donc à Pablo Longoria de s’activer sur le mercato afin de lui dénicher les joueurs nécessaires. Cependant, le recrutement du président phocéen n’a pas l’air de vraiment bien avancer ces derniers temps et cela commencerait à inquiéter Jorge Sampaoli.

Sampaoli veut un recrutement à la hauteur de ses attentes