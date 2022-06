Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Nouveau rebondissement pour le mercato de Neymar

Publié le 23 juin 2022 à 17h30 par Arthur Montagne

Le feuilleton qui a été lancé par les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi bat son plein. En effet, Neymar ne semble plus en odeur de sainteté au PSG alors que le Brésilien n'a visiblement aucune intention de partir. Et le numéro 10 de la Seleçao peut même s'appuyer sur un contrat largement en sa faveur puisqu'il serait en mesure de décider seul de l'activation d'une prolongation jusqu'en 2027.

« On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées . » C'est le message lancé par Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de MARCA lorsqu'il a été interrogé sur la place de Neymar dans le projet du PSG. Une message très ambigu que le président du club de la capitale a réitéré auprès de La Gazzetta dello Sport assurant que « au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir . » Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi a multiplié les coups de pression auprès de la star brésilienne alors même qu'il présentait les contours du renouveau au PSG. Des déclarations qui n'ont pas plu à l'entourage de Neymar bien évidemment. « Les propos d'Al-Khelaïfi sont très sévères. Neymar est motivé par le projet parisien et veut y contribuer. Il ne compte pas quitter la capitale », déclarait ainsi un proche du numéro 10 dans les colonnes de L'EQUIPE .

Neymar 2027, @le10sport vous le révélait le 10 mai 2021 https://t.co/TFTaw2FuKcConfirmé par @lequipe ce soir✅🎯💪 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 22, 2022

Neymar seul décisionnaire de sa prolongation