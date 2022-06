Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar lâche une bombe pour son avenir

Publié le 23 juin 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 23 juin 2022 à 14h18

Cet été, le PSG pourrait bien prendre une décision radicale en se séparant de Neymar. En tout cas, Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas fermer la porte à un transfert pour la star de 30 ans comme il l’a avoué lors de ses récentes sorties. Mais à en croire l’ex agent historique du Brésilien, ce dernier n’aurait aucune intention de partir avant d’accomplir un objectif bien précis avec le PSG.

Contrairement aux années précédentes, Neymar voit son avenir être plutôt incertain du côté du PSG. En effet, le club de la capitale ne fermerait pas la porte à un transfert du Brésilien en cas d’offre satisfaisante et les récentes sorties de Nasser Al-Khelaïfi à ce sujet semblent aller dans ce sens. La situation de Neymar - pourtant sous contrat jusqu’en juin 2025 et très proche de rempiler jusqu’en 2027 grâce à une clause d’après L’Equipe - aurait éveillé l’intérêt de certains clubs comme la Juventus ou encore Newcastle. Néanmoins, la star de 30 ans n’aurait pas l’intention de bouger cet été.

« Neymar a un rêve : remporter la Ligue des champions avec le PSG »