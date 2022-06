Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Neymar validé en interne par Kylian Mbappé ?

Publié le 22 juin 2022 à 14h30 par Jules Kutos-Bertin

Après une nouvelle saison poussive avec le PSG, Neymar voit son avenir remis en question. L’international brésilien aurait été placé sur la liste des transferts, une décision validée par Luis Campos et Doha. De son côté, Kylian Mbappé ne sera pas contre un départ de Neymar avec qui il n’est plus aussi proche.

L’aventure de Neymar avec le PSG commence à tourner au vinaigre. Quand il débarque à Paris en 2017, le Brésilien incarne le visage du nouveau PSG. Plus clinquant, plus bling-bling, mais pas plus de succès. Malgré l’arrivée de Neymar, le club de la capitale ne parvient toujours pas à mettre la main sur la Ligue des Champions, l’objectif suprême de QSI. Du côté de Neymar, les pépins physiques s’enchaînent, et souvent à la même période. Le PSG continue de le soutenir parce que les performances restent satisfaisantes, jusqu’à ce que le malaise s’importe sur le terrain. Depuis deux saisons, Neymar n’est plus que l’ombre du joueur qu’il était au FC Barcelone. A tel point que son avenir est remis en cause…

Neymar sur le départ : tout le monde valide, y compris Doha !

D’après les informations de Foot Mercato , le PSG penserait à vendre l’international brésilien. Luis Campos, le nouveau conseiller sportif du club, aurait validé cette décision et serait prêt à céder l’attaquant de 30 ans. Tout comme Doha ! Même si Neymar pouvait paraître intouchable, plus personne au PSG ne serait prêt à le retenir. Une information confirmée par Goal . Toutefois, le joueur formé à Santos n’envisagerait pas de quitter Paris. Même si les débuts ont été difficiles, Neymar est désormais pleinement intégré et il ne veut pas partir. Interrogé sur son avenir, Nasser Al-Khelaïfi a un peu esquivé la question. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match », a déclaré le président du PSG dans un entretien accordé au journal Le Parisien .

Kylian Mbappé ne serait pas affecté par le départ de Neymar