PSG : Avion, faux crash... Toute la vérité sur la mésaventure de Neymar

Publié le 22 juin 2022 à 13h30 par Jules Kutos-Bertin

En vacances sur le continent américain, Neymar s’est fait une belle frayeur. Son jet privé, qui venait de décoller de la Barbade, a été obligé d’atterrir d’urgence au nord du Brésil en raison d’un « problème d’essuie glace ». Plus de peur que de mal pour Neymar qui a rassuré tout le monde sur son compte Instagram.

Blessures, performances insuffisantes, élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions : la saison de Neymar n’aura encore pas été à la hauteur de ses espérances. Attendu au tournant avec l’arrivée de Lionel Messi, son grand ami et ancien coéquipier au FC Barcelone, l’international brésilien n’aura jamais influé sur le jeu du PSG, au contraire de Kylian Mbappé qui a été étincelant durant toute la saison. Un nouvel exercice décevant qui pourrait lui coûter cher. D’après les informations de Foot Mercato , le PSG penserait à s’en séparer et aurait même déjà fixé son prix, même si aucun club n’aurait encore manifesté son intérêt. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Neymar est parti en vacances. Et l’ancien joueur du Barça a été confronté à une grosse mésaventure…

TUDO TRANQUILO! 🙏 O avião em que Neymar estava alterou a rota e pousou em Roraima por conta de um problema no para-brisa. De acordo com a informação confirmada pela TNT Sports, não foi uma questão grave e todos estão bem. pic.twitter.com/CaDgSY57GZ — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) June 21, 2022

L’avion de Neymar a dû atterrir d’urgence après un « problème d’essuie glace »

Après avoir décollé de la Barbade, le jet privé de Neymar a dû atterrir d’urgence au nord du Brésil en raison d’un « problème d’essuie glace ». L’entourage du joueur l’a précisé dans un communiqué : « En raison d'un petit problème de l'essuie-glace de l'avion de la compagnie NR Sports, où se trouvaient Neymar Jr, sa soeur Rafaella et Bruna Biancardi, le pilote a décidé, par précaution, d'atterrir de manière anticipée dans la ville de Boa Vista, à Roaraima, jusqu'à ce que le problème du pare-brise puisse être résolu ». Le clan Neymar ajoute également que les passagers « vont bien et attendent de reprendre leur vol ».

