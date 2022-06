Foot - PSG

PSG : Avant l’arrivée de Galtier, 5 choses à savoir sur le successeur de Pochettino

Publié le 21 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Christophe Galtier a, comme le10sport.com vous l’a affirmé une nouvelle fois le 18 juin, de grandes chances de boucler la venue de Galtier pour prendre la succession de Mauricio Pochettino pour qui le destin serait déjà clairement scellé dans l’esprit des dirigeants du Paris Saint-Germain et du président Nasser Al-Khelaïfi. L’occasion de revenir sur cinq chiffres marquants du technicien français depuis le début de sa carrière d’entraîneur.

66, meilleur ratio de victoires que n’importe autre entraîneur en Ligue 1

Christophe Galtier est sans contestation possible un poids lourd du football français. Depuis ses débuts en tant qu’entraîneur principal en 2009 à l’ASSE, l’entraîneur tricolore s’est lancé un nouveau challenge en décembre 2017 au LOSC. Lors de son passage de trois ans et demi dans le Nord, Christophe Galtier a remporté pas moins de 66 matchs en championnat, le meilleur total que n’importe quel autre entraîneur de Ligue 1 sur cette période, pour 7 rencontres de Coupe de France et 2 en Coupe de la Ligue. En rajoutant sa première pige à l’OGC Nice, le total de succès en Ligue 1 augmente à 86 pour 13 victoires en Coupe de France malgré un échec en finale face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré. Un coach qui maîtrise donc son sujet dans la compétition reine de l’hexagone ces derniers temps. De quoi apporter une garantie de taille au PSG qui n’a pas remporté tous les championnats depuis 2017, le premier allant sur Le Rocher à Monaco et le second en 2021, allant au LOSC de Christophe Galtier.

449 ou le nombre de matchs disputés en Ligue 1

Cela fait plus d’une décennie que Christophe Galtier opère en tant qu’entraîneur principal. De ses débuts à l’ASSE en 2009 jusqu’à présent à l’OGC Nice en passant par le LOSC, Galtier comptabilise pas moins de 449 matchs disputés en Ligue 1. Ce qui fait de lui le quatrième entraîneur le plus capé en activité derrière Antoine Kombouaré, Frédéric Antonetti et Claude Puel.

5, comme les trophées glanés par Galtier

À l’aube de sa cinquième saison en tant qu’entraîneur de Ligue 1 à l’ASSE, Christophe Galtier remportait le premier trophée de sa carrière de coach grâce à un joli parcours en Coupe de la Ligue avec la bande de Pierre-Emerick Aubameyang le 23 avril 2013. Ce qui mettait un terme à une longue disette de 32 ans sans trophée pour l’ASSE. Au cours de la même saison, Galtier était nommé meilleur entraîneur de Ligue 1 à égalité avec Carlo Ancelotti. Une récompense qu’il a obtenu à deux autres reprises en 2020 et bien évidemment en 2021 après son sacre en Ligue 1 avec le LOSC, ce qui fut son deuxième titre remporté en tant qu’entraîneur.

Un héritage plus grand que le football laissé à Lille ?

Certes, Christophe Galtier n’est resté que trois ans et demi à Lille. Cependant, ce fut amplement suffisant pour que le technicien français s’empare du coeur des supporters des Dogues . Si bien que, comme cela a été rapporté par le site internet de l’OGC Nice au moment de sa nomination l’été dernier, l’élu Lucas Fournier a proposé qu’une rue soit baptisée en l’honneur de l’entraîneur des Aiglons . Une aura qui dépasse le simple stade de football.

1, comme l’unique participation de Galtier en Ligue des champions

Bien qu’il ait une petite expérience en Ligue Europa avec l’ASSE et le LOSC, Christophe Galtier ne peut clairement pas en dire autant en ce qui concerne la Ligue des champions. Ce qui amène à se poser de réelles questions sur le choix fait par Luis Campos, conseiller football du PSG, vis-à-vis de la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur d’un club qui veut « rêver plus grand » en mettant enfin la main sur le Graal européen. Depuis ses débuts en tant qu’entraîneur, Galtier n’a pu disputer qu’une seule campagne de C1 avec le LOSC en 2019/2020 et n’a raflé qu’un seul petit point lors de la phase de poules composée de Chelsea, Ajax Amsterdam et Valence.



Pour autant, Luis Campos semble être sûr de son choix d’autant plus que Christophe Galtier n’est plus qu’à quelques pas du PSG comme le10sport.com vous l’a affirmé le 18 juin.