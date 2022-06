Foot - PSG

PSG : Les 5 plus grands gardiens de l’histoire du club

Publié le 19 juin 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la concurrence fait rage depuis un an dans les buts du PSG entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas qui se disputent la place de numéro un, d’autres grands gardiens ont marqué l’histoire du club de la capitale depuis sa création. Voici le Top 5 historique du PSG.

1-Bernard Lama

Longtemps indiscutable dans les buts de l’équipe de France, Bernard Lama a été l’une des figures marquantes du PSG dans les années 90. Titulaire entre 1992 et 1997 avant de revenir un an après jusqu’en 2000, il a notamment remporté la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1996 avec le PSG, mais également un titre en Ligue 1 (1994), 2 Coupe de France (1993, 1995), 1 Coupe de la Ligue (1995) et 1 Trophée des Champions (1996). Son histoire avec le PSG lui a également permis d’être l’un des gardiens emblématique de l’équipe de France, remportant la Coupe du Monde 1998 et l’Euro 2000 avec les Bleus même s'il s'est retrouvé rélégué au statut de doublure de luxe derrière Fabien Barthez après avoir pourtant été titulaire à l'Euro 1996.

2-Joël Bats

Avant le règne de Bernard Lama, les cages du PSG étaient gardées par Joël Bats entre 1985 et 1992. Recruté à l’époque alors qu’il disposait déjà d’un grand statut international, Bats a permis au PSG de remporter son premier titre de champion de France en 1986 et aura marqué de son empreinte son passage au Parc des Princes.

3-Keylor Navas

Même s’il se retrouve désormais en alternance avec Gianluigi Donnarumma qui a donc fait fondre son temps de jeu ces derniers mois au PSG, Keylor Navas reste l’un des plus gros coups de Leonardo dans la capitale. Recruté pour seulement 15M€ en provenance du Real Madrid en 2019, le gardien costaricien n’a jamais reçu sous le maillot du PSG, étant l’un des grands artisans du parcours jusqu’en finale à Lisbonne en 2020 et en demi-finale, l’année suivante, avec l’élimination contre Manchester City. Reste désormais à savoir s’il sera conservé par le PSG cet été alors que Navas a clairement menacé de quitter le club si la hiérarchie n'était pas clairement établie.

4-Dominique Baratelli

Il ne s’agit pas du nom le plus ronflant de cette liste de gardiens, et pourtant, Dominique Baratelli a brillé dans les cages du PSG de 1978 à 1985 avant l’arrivée de Joël Bats. International français, il a largement contribué à la montée en puissance du club après sa création et a notamment permis de remporter les deux premiers titres de l’histoire du PSG : les deux Coupe de France en 1982 et 1983.

5-Salvatore Sirigu

Le portier italien, recruté à l’été 2011 de Palerme pour seulement 4M€, a été le premier gardien de l’ère QSI au sein du PSG. Indiscutable pendant quatre saisons avant d’être par la suite mis en concurrence avec Kevin Trapp puis Alphonse Areola, Salvatore Sirigu a enchainé les grosses performances au Parc des Princes, ce qui lui a également permis de s’illustrer avec la sélection transalpine (28 sélections). Aujourd’hui âgé de 35 ans, Sirigu évolue au Genoa.