PSG : Al-Khelaïfi, Leonardo... La sentence tombe après les incidents contre le Real Madrid

Publié le 18 juin 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet

Après la nouvelle désillusion du PSG avec sa défaite contre le Real Madrid le 9 mars dernier, les choses ont dérapé en interne. Après la partie, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se seraient montrés violents envers les arbitres et étaient sous la menace de sanctions. Plus de trois mois plus tard, l’UEFA a rendu son verdict.

Le 9 mars dernier, le PSG a connu une nouvelle désillusion en Ligue des champions. Alors qu’ils menaient 2-0 aux scores cumulés, les hommes de Mauricio Pochettino se sont vu être remontés par le Real Madrid de l’intenable Karim Benzema. Finalement, le club de la capitale a été éliminé dès les huitièmes de finale. Mais un fait de jeu marquant n’a pas du tout plu à la direction parisienne. Pour inscrire son premier but, Karim Benzema a intercepté le ballon directement dans les pieds de Gianluigi Donnarumma. Si le contact s’est avéré assez brusque, Danny Makkelie - l’arbitre de la rencontre - n’a rien signalé et a validé la réalisation de l’international tricolore. Après la défaite parisienne, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se sont donc rendus dans le vestiaire des arbitres pour demander des explications. À en croire le rapport, les deux hommes se seraient montrés assez violents. De ce fait, ils encouraient des sanctions de la part de l’UEFA. Plus de trois mois plus tard, le verdict est tombé.

🟥 La UEFA sanciona con un partido a Leonardo tras los incidentes en el Bernabéu❓Al-Khelaïfi no recibe sanciónhttps://t.co/QN5dQXrLdV — Tiempo de Juego (@tjcope) June 17, 2022

Leonardo suspendu, Nasser Al-Khelaïfi relaxé