Mercato - PSG : Al-Khelaïfi monte au créneau pour l'opération Messi

Publié le 22 juin 2022 à 10h10 par Axel Cornic

Arrivé en grande pompe l’été dernier, Lionel Messi a réalisé l’une des pires saisons de sa carrière sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Pas de quoi inquiéter Nasser Al-Khelaïfi, qui semblé persuadé que le septuple Ballon d’Or va relever la tête dans les prochains mois, afin de montrer son vrai visage au PSG.

Certains diront que l’on n'a jamais vu le vrai Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Il est vrai que l’Argentin a eu beaucoup de mal à se faire à une nouvelle réalité, après toute une vie passée dans son cocon du FC Barcelone. Au niveau statistique, c’est l’un des saisons les moins prolifiques de La Pulga et la comparaison avec un Cristiano Ronaldo qui continue à enchainer les buts quel que soit son club, fait forcément beaucoup parler. Mais au sein du PSG on semble avoir confiance en lui et on s’attend désormais au réveil de Messi, pour la saison prochaine.

« Je suis persuadé que la saison prochaine nous verrons le meilleur Messi »