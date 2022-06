Foot - Mercato - PSG

Mercato : Robert Lewandowski a lâché sa réponse au PSG

Publié le 22 juin 2022 à 9h00 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Robert Lewandowski clame haut et fort son envie de quitter le Bayern Munich. Mais pour aller où ? A 33 ans, l’attaquant reste un joueur extrêmement courtisé et le PSG lui fait les yeux doux, tout comme Chelsea et le FC Barcelone, avec deux de ces deux clubs qui ne semblent toutefois pas avoir ses faveurs.

C’est l’un des gros dossiers du moment. Considéré comme l’un des plus grands buteurs de la dernière décennie, Robert Lewandowski souhaite changer de club et se lancer une nouvelle aventure. Ce n’était d’abord que des rumeurs, mais le Polonais a confirmé lui-même son envie de quitter le Bayern Munich, alors que son contrat se termine dans un an. « À compter d’aujourd’hui, mon histoire au Bayern est terminée » avait-il déclaré, lors d’une récente conférence de presse. « J’espère qu’ils ne vont pas me garder juste parce qu’ils en ont le pouvoir. Après les derniers mois, je crois qu’un transfert serait la meilleure solution. Pour l’instant, je me concentre sur la sélection ». Ce n’est qu’une sortie parmi tant d’autres de la part de Lewandowski, qui met donc dos au mur son club et lance clairement un appel aux clubs intéressés à lui offrir l’occasion d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière.

Les offres du PSG et de Chelsea auraient été refusées

Ils sont précisément au nombre de trois, avec l’intérêt du Paris Saint-Germain que nous vous avons évoqué sur le10sport.com dès aout 2021. Les deux autres semblent être Chelsea ainsi que le FC Barcelone, qui semble avoir fait de Robert Lewandowski sa grande priorité en ce mercato estival. Et cela semble être réciproque. Ce mercredi, SPORT nous apprend que Lewandowski aurait reçu une offre de la part du PSG et une autre, de la part de Chelsea... qu’il aurait tous les deux refusés ! A l’inverse, il serait tout particulièrement séduit par le Barça, qui n’aurait toutefois pas encore formulé une offre concrète auprès du Bayern Munich.

Lewandowski veut forcer la main au Bayern Munich