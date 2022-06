Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a remporté sa première victoire face à QSI

Publié le 22 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Bien que la priorité absolue des propriétaires du PSG était et demeure Zinedine Zidane, la tournure du feuilleton Zidane semble avoir forcé la main aux Qataris de s’aligner sur le désir du conseiller du football Luis Campos pour la nomination de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur du PSG.

Cela fait à présent de longs mois que Zinedine Zidane est la priorité absolue des propriétaires qataris du PSG pour la succession de Mauricio Pochettino. Dès le mois de novembre 2021, le10sport.com vous révélait que le cas Mauricio Pochettino était sujet à de grosses discussions en coulisse que ce soit au niveau de Doha ou de Paris. Et pour le remplacer, le Qatar n’avait en tête que la venue de Zinedine Zidane. En décembre 2021, on vous dévoilait même que grâce au travail de longue haleine de son conseiller Alain Migliaccio, Zidane prenait de plus en plus en considération une venue au PSG. Cependant, les mois se sont écoulés et la possibilité de prendre l’Équipe de France ne quitte plus les pensées de Zinedine Zidane après le Mondial au Qatar en fin d’année. Et alors que diverses sources et médias ont affirmé le 10 juin que l’ex-coach du Real Madrid se rapprochait dangereusement du PSG pour en prendre les rênes de l’équipe première, il n’en est finalement rien comme le10sport.com vous l’a confié le vendredi 10 juin. Christophe Galtier approchait déjà, sous l’impulsion de Luis Campos, et la donne n’a clairement pas changé, au contraire.

Mercato - PSG : Galtier débarque avec des renforts dans ses valises https://t.co/3iRYDsKfzH pic.twitter.com/8IxeaeIVEc — le10sport (@le10sport) June 21, 2022

Campos a pu avec un travail de fond imposer Galtier au Qatar