Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, salaire... Al-Khelaïfi en remet une couche sur Mbappé

Publié le 22 juin 2022 à 9h30 par Pierrick Levallet

Convoité par le grand Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger avec le PSG jusqu’en juin 2025 et l’annonce a été faite lors de la dernière journée de Ligue 1. Un mois plus tard, Nasser Al-Khelaïfi revient sur la décision de l’attaquant de 23 ans et sur les offensives du Real Madrid pour s’attacher ses services.

En toute fin de saison, le PSG a une nouvelle fois frappé un grand coup sur le marché des transferts. En fin de contrat et convoité par le prestigieux Real Madrid, Kylian Mbappé n’avait pas encore annoncé sa décision concernant son avenir. C’est lors de la dernière journée de Ligue 1 que les supporters parisiens et madrilènes ont été fixés. Le 21 mai dernier, à l’occasion de la rencontre face au FC Metz au Parc des Princes, Kylian Mbappé a officialisé sa prolongation jusqu’en juin 2025 avec le PSG. Depuis ce jour, l’attaquant de 23 ans est sous le feu des critiques, notamment du côté de la presse espagnole. Mais comme l’explique Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien pour MARCA , le choix de Kylian Mbappé n’a pas été influencé par l’argent étant donné que l’offre du Real Madrid était meilleure.

Mercato - PSG : Messi, Real Madrid… Le choix de Mbappé fait encore parler en L1 https://t.co/RQnugNAiDr pic.twitter.com/pTur9jlISS — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

« L'offre de Madrid était meilleure que la nôtre »

« La décision de Mbappé ? J'ai beaucoup de respect pour le Real Madrid en tant que club, c'est un grand club, mais Kylian n'a jamais décidé de renouveler pour l'argent, c'est la première chose. L'offre de Madrid était meilleure que la nôtre. C'est notre joueur et il avait d'autres clubs en Angleterre ainsi qu'à Madrid, mais il a choisi le PSG et nous n'avons pas parlé d'argent avec lui ou sa famille jusqu'au dernier moment. Kylian était avant tout intéressé par le projet, par le football et le sport. Il est parisien, il est français, et il a voulu rester ici pour représenter sa ville et son pays, son club, et ce n'est pas juste ce qui a été dit sur lui. Pour eux, l'argent n'est pas la chose la plus importante, ils veulent gagner et ils veulent un projet sportif » a affirmé le président du PSG.

« J'étais sûr que Kylian allait rester »