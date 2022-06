Foot - PSG

PSG : Après la plainte de la Liga pour Mbappé, Al-Khelaïfi règle ses comptes avec Tebas

Publié le 22 juin 2022 à 8h15 par Thomas Bourseau

Javier Tebas n’a cessé d’attaquer le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi dernièrement au sujet de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé qui aurait due être impossible en raison des pertes du Paris Saint-Germain sur les derniers exercices financiers. Une plainte a même été déposée par le président de la Liga. Au cours d’une interview pour Marca, Al-Khelaïfi a remis Tebas à sa place.

Le samedi 21 mai dernier, jour de l’ultime journée du championnat de Ligue 1 et de l’annonce de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG jusqu’en juin 2025, la Liga publiait un communiqué dans lequel l’organisme de l’élite du football espagnol pointait du doigt les irrégularités financières du PSG et ses pertes ces dernières années alors qu’en parallèle, le club parisien offrait un contrat en or à Kylian Mbappé pour le conserver. Récemment, le dépôt de plainte a été officialisé. À l’occasion d’une entrevue pour Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi a défendu Kylian Mbappé, pointé du doigt pour avoir « choisi l’argent » en signant au PSG plutôt qu’au Real Madrid, en affirmant que l’offre économique du champion d’Europe était supérieure à celle du champion de France. L’occasion également pour le président du PSG de remettre Javier Tebas à sa place.

« Il n'en a aucune idée et il devrait se concentrer sur son championnat parce que son championnat est un peu mort »