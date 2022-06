Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi met une énorme pression sur Neymar... et annonce une vague de départs

Publié le 22 juin 2022 à 9h15 par Axel Cornic

Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a fait le tour des médias européens ces dernières heures, lançant plusieurs messages forts. L’un d’entre eux concerne directement Neymar, qui après avoir prolongé son contrat il y a un an ne semble plus du tout faire l’unanimité au sein du PSG.

Que se passe-t-il avec Neymar ? Auteur d’une saison en dents de scie, le Brésilien ne semble plus du tout être cette star capable de guider le Paris Saint-Germain comme lors de son arrivée, en 2017. Pire, son jeune coéquipier Kylian Mbappé l’a totalement éclipsé et sa récente prolongation le placent clairement au centre du projet du PSG. Suffisant pour entrainer un départ ? En tout cas le ton semble s’être durci du côté du club, comme cela a été le cas avec Nasser Al-Khelaïfi, qui dans Le Parisien ou encore dans MARCA a lancé un avertissement plus que clair à un Neymar quelque peu à la dérive.

« Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes »