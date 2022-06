Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de tonnerre en prévision pour l’avenir de Mandanda ?

Publié le 22 juin 2022 à 9h10 par Thibault Morlain

En concurrence avec Pau Lopez, Steve Mandanda n’a clairement pas vécu une saison très facile sur le banc de l’OM en tant que numéro 2. Bien que l’international français a retrouvé du temps de jeu à la fin de l’exercice, cela n’est pas suffisant. Mais pourra-t-il avoir plus avec Jorge Sampaoli ? Les questions se posent lors de ce marché des transferts et dans l’esprit de Mandanda, l’idée d’un départ trotte visiblement.

Quel sera l’effectif de Jorge Sampaoli à l’OM pour la saison prochaine ? En ce mercato estival, il y a de nombreuses interrogations, ce que ce soit concernant les recrues que les départs. D’ailleurs, les regards se tournent vers Steve Mandanda. Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2024 avec les Phocéens, l’international français est désormais le numéro 2 à Marseille, derrière Pau Lopez. Une situation que Mandanda a eu du mal à vivre lors de cet exercice. De quoi donc le faire réfléchir quant à son avenir à l’OM.

Un départ pour Mandanda ?